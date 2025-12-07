HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya’ya kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Antalya’nın Akseki ilçesinde 1825 rakımlı Alacabel’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Antalya’ya kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Antalya’nın Akseki ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden yağmur, dün akşam hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Saat 18.00 sıralarında Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel’de başlayan kar, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları, çok sayıda personelle bölgede küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Çalışmaların sürdüğü yolda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Akseki Bölge Trafik ekiplerinin de güzergahta trafik güvenliği için tedbir aldığı aktarıldı.
Kar yağışı Battıçıktı mevkii ile Alacabel Bakımevi arasında yaklaşık 10 kilometrelik bölümde aralıklarla devam ederken, 1825 metre rakımlı geçitte kar kalınlığının yer yer 5-10 santimetreye ulaştığı ve yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

Antalya’ya kar yağışı aralıklarla devam ediyor 1

Antalya’ya kar yağışı aralıklarla devam ediyor 2

Antalya’ya kar yağışı aralıklarla devam ediyor 3

Antalya’ya kar yağışı aralıklarla devam ediyor 4

Antalya’ya kar yağışı aralıklarla devam ediyor 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’ın 11 aylık kaza bilançosu ürküttü: 34 kişi öldü, 5 bin 635 kişi yaralandıDiyarbakır’ın 11 aylık kaza bilançosu ürküttü: 34 kişi öldü, 5 bin 635 kişi yaralandı
Diyarbakır’da aniden bastıran yağmur hayatı felç ettiDiyarbakır’da aniden bastıran yağmur hayatı felç etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'

Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'

Kar, sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji'den İstanbul dahil 22 il için sarı kodlu uyarı

Kar, sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji'den İstanbul dahil 22 il için sarı kodlu uyarı

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Gözaltı haberleri sonrası önce paylaştı sonra hesabını kapattı

Gözaltı haberleri sonrası önce paylaştı sonra hesabını kapattı

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.