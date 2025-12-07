Antalya’ya kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Antalya’nın Akseki ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden yağmur, dün akşam hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Saat 18.00 sıralarında Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel’de başlayan kar, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları, çok sayıda personelle bölgede küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Çalışmaların sürdüğü yolda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Akseki Bölge Trafik ekiplerinin de güzergahta trafik güvenliği için tedbir aldığı aktarıldı.

Kar yağışı Battıçıktı mevkii ile Alacabel Bakımevi arasında yaklaşık 10 kilometrelik bölümde aralıklarla devam ederken, 1825 metre rakımlı geçitte kar kalınlığının yer yer 5-10 santimetreye ulaştığı ve yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır