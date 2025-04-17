Aort damarı genişlemişti, 6 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Mehmet Karakartal, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle İslahiye Devlet Hastanesi'nin dahiliye polikliniğine gitti. Buradan kardiyoloji polikliniğe sevk edilen Karakartal'a aort damarında genişleme olduğu ve ameliyat olması gerektiği söylendi. Bunun üzerine Mehmet Karakartal, daha önce kardeşini ameliyat eden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Mehmet Kirişci'ye muayene oldu. Burada yapılan tetkiklerde Kirişci, aort damarının genişlediğini belirterek, Karakartal'ı acil ameliyata aldı. 6 saat süren ameliyatla damarı değiştirilen Karakartal, sağlığına kavuştu.

'İLK DEFA 7 SANTİME ULAŞAN BİR AMELİYAT YAPIYORUZ'

Doç. Dr. Mehmet Kirişci, bugüne kadar birçok aort damarı genişlemesi ile karşılaştıklarını ancak Mehmet Karakartal'daki damar genişlemesinin çok olduğundan bahsetti. Doç. Dr. Mehmet Kirişci, "Kalpten çıkan ana aort damarı normal şartlarda 2-5 santim civarındadır. Bu hastamızdaki damar çapı yaklaşık 7 santimetreydi. Bu, olağanın çok üstünde. Genellikle bu hasta grupları bu kadar genişleme olmadan önce damar yırtılmasına sebebiyetle ölüm olayıyla karşı karşıya kalırlar. Bu hastamız şanslı bir şekilde hayatta kalmış ve bize geldiğinde acil ameliyat olması gerektiğini ifade ettik. Ameliyatta damarın yırtılmak üzere olduğunu gördük. Daha önce genişleyen ve buna bağlı ameliyat durumu gerçekleşen çok hastamız oldu ama ilk defa bu kadar geniş bir damara ameliyat yapıyoruz. Çünkü bu kadar genişlemeden önce damar yırtılır ve hastalar genellikle ölür. Bu kadar genişleyip hayatta kalması gerçekten de mucize. Daha önceki ameliyatlarımızda 5-5,5-6 santime kadar ameliyat yaptıklarımız oldu. Yaklaşık 25 yıldır kalp cerrahisiyle uğraşıyorum, ilk defa 7 santime ulaşan bir ameliyat yapıyoruz. Çünkü bu kadar santime ulaşması çok nadir, neredeyse imkansız, yırtılma durumu oluşur. Dolayısıyla bu ameliyatı yapıp, iyileştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İ HATIRLATTI

Doç. Dr. Mehmet Kirişci, "Bu hastamızdaki mucizevi kısım, yırtılma olmadan öncesinde tanısını koyabilmiş olmamız. Yırtılmış olsaydı şayet tabii çok daha hayati ciddi durumlar oluşabilirdi. DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in daha öncesinde aort damar yapısındaki anevrizmatik yapının yırtıldığını gördük. Yırtılma olduktan sonra bu damarın ameliyatı ve tedavisi çok uzun süreli ameliyatlara ihtiyaç olabilir eğer ameliyata yetişebiliyorsa hastalar. Genellikle bu gruptaki hastalar erken ameliyata gitmeden, öncesinde hatta hastaneye gelmeden, öncesinde ölümle neticelenir. Ama hastaneye yetişmişse bir hasta uzun süren ameliyatlar neticesinde ki; o ameliyatlar bile çok yüksek risktedir, ölüm riskinin çok yüksek olduğu durumlardır. Sırrı Süreyya Önder'e de böyle bir operasyon yapılmış ve hayat mücadelesi devam etmekte. Bu hastamızda yaptığımız tedavi ile böyle bir tablonun önüne geçmiş olduk ve o genişleyen damar tamamen çıkartılıp, yapay bir damarla tedavi edilmiş oldu" diye konuştu.

'YAŞADIKLARIM BİR MUCİZE'

Sağlığına kavuşan Mehmet Karakartal da Doç. Dr. Kirişci’ye teşekkür edip, "Şiddetli bir baş ağrım vardı. İslahiye Devlet Hastanesi'ne gittim. Tahlillerimi yaptıktan sonra kalp doktoruna görünmemi söylediler. Kalp doktoru damarımın açıldığını söyleyip, teşhisi koyduktan sonra ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Geçen sene benim kardeşim Mehmet Hoca'ya ameliyat olduğu için buraya geldim, ameliyat oldum. Yaşadıklarım bir mucize. Mehmet Hoca, kalp damarları bu kadar genişleyen kişinin yaşamasının mucize olduğunu söyledi. 'Allah yüzüne bakmış' dedi. Ameliyatımın başarı ile geçtiğini söyledi" dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır