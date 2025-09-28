HABER

Apartman boşluğuna düşen kedi zorlu operasyonla kurtarıldı

Hatay’da apartman boşluğunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi’nde bir apartmanın boşluğunda yavru kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Hatay'da apartman boşluğunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi’nde bir apartmanın boşluğunda yavru kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İskenderun İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede çalışma başlatarak kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru kedi, bulunduğu bölgede doğal yaşam alanına bırakıldı.

(İHA)

Hatay
