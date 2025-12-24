HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Apartmanın 8. katından düşen adam hayatını kaybetti

Çorum’da bir apartmanın 8’inci katından düşen adam hayatını kaybetti.

Apartmanın 8. katından düşen adam hayatını kaybetti

Olay, Ulukavak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki binada ikamet eden Süleyman Dinçay (50), henüz bilinmeyen sebeple apartmanın 8’inci katından beton zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Dinçay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Süleyman Dinçay’ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Dinçay’ın cansız bedeni, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Apartmanın 8. katından düşen adam hayatını kaybetti 1

Apartmanın 8. katından düşen adam hayatını kaybetti 2

Apartmanın 8. katından düşen adam hayatını kaybetti 3

Apartmanın 8. katından düşen adam hayatını kaybetti 4

Apartmanın 8. katından düşen adam hayatını kaybetti 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştıLibya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı
Kamyonet otomobile çarptı: 2 yaralıKamyonet otomobile çarptı: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 16 dakikada oldu! İşte havada yaşananlar...

Her şey 16 dakikada oldu! İşte havada yaşananlar...

Kol ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü, hayatını kaybetti! Velilere uyarı

Kol ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü, hayatını kaybetti! Velilere uyarı

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu!

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu!

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık geliri ortaya çıktı!

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık geliri ortaya çıktı!

HAK-İŞ'ten asgari ücret çıkışı! "Bu yapıdan çıkmaz"

HAK-İŞ'ten asgari ücret çıkışı! "Bu yapıdan çıkmaz"

Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Fiyatlar Resmi Gazete'de

Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Fiyatlar Resmi Gazete'de

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.