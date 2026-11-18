Apartmanlar kendi elektriklerini üretebilirler!

Tabii bütün apartmana elektrik sağlamak zor olabilir.

Kısa olarak bu sorunun cevabı evet. Apartmanlar güneş paneli kurarak kendi elektriklerini üretebilirler. Güneş enerjisini kullanan bu paneller sayesinde apartmana elektrik sağlayabilirler.

Koyulan güneş panelleri ile apartmanın elektriğinin bir bölümünü güneş enerjisinden karşılayabilirler. Bu panellerin üreteceği enerji miktarı güneş alma süresine, panellerin büyüklüğüne ve kurulan sisteme göre değişebilir.

Güneş panelleri evlere elektrik veremeyebilir.

Kurulan güneş paneli hanelere elektrik sağlamak için yeterli olmayabilir. Ama asansöre, merdiven aydınlatmalarına ya da bina girişine elektrik sağlayabilir.

Güneş panellerinin üreteceği elektrik değişiyor.

Her apartmana koyulan güneş paneli aynı performansı gösteremeyebilir. Dolayısıyla her apartmanın güneş paneli aynı elektriği üretemez. Çevresindeki binaların yüksekliği, çatının yönü ve eğimi üretilecek elektriğin miktarını belirliyor.

Apartmana güneş enerjisi sistemi nasıl kurulur?

Güneş enerjisi sistemi kurulması için önce çatının uygunluğunun değerlendirilmesi gerekiyor. Çatının taşıma kapasitesine, gölge durumuna ve elektrik tesisatına bakılmalı yani. Bu sistemi kurmak için bir kişinin kararı yetmez, daire sahiplerinin de onay vermesi gerekiyor elbette.

Güneş panelleri sayesinde apartmanın elektrik giderleri azalabilir.

Doğru tasarlanan ve uygun şekilde kurulan güneş panelleri apartmandaki elektrik giderlerini azaltıyor. Çünkü şebekeden satın almak yerine apartman kendi elektriğini üretiyor. Ortak alanların elektriği buradan karşılanacağı için ortak giderlerin faturası da düşüyor.

Ama elektrik giderleri tamamen bitmiyor elbette.

Güneş panellerinden üretilen elektrik apartman giderlerinin azalmasına yardımcı oluyor. Ama tamamen faturayı sıfırlamaya yetmiyor. Güneş enerjisinin üretilmesi hava koşullarına bağlı olduğu için yeterli elektrik üretmek her zaman mümkün olmayabiliyor.

Panellerin kurulması da bir masraf.

Paneller kurulduktan ve elektrik üretildikten sonra faturalarda düşüş olabilir. Ama bunun öncesinde panellerin kurulması da ciddi bir masraf. Kurulumun yapılması ve düzenli bakımlar ayrı bir masraf kapısı olabiliyor.

Üretilen elektrik dairelerde kullanmaya pek uygun değil.

Aynı apartmanın ortak alanlarında kullanılabileceği gibi üretilen elektrik dairelerde de kullanılabilir. Ama bunun için ayrı bir sistem kurmak gerekiyor. Her apartman bu sisteme uygun olmayabiliyor. Ama uygunluk sağlanırsa kullanılabilmesi mümkün.

İklim değişikliğiyle mücadelede güzel ve önemli bir adım!

Elektrik üretimi fosil yakıtlar kullanılarak sağlanıyor. Bu da sera gazının salınmasına neden oluyor. Yani iklim değişikliklerinin başlıca nedenlerinden biri fosil yakıtlar. Güneş enerjisiyle üretilen elektrik ise fosil yakıtlara alternatif bir enerjinin ortaya çıkmasını sağlıyor.