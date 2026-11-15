UNEP Raporu tehlike çanlarını çalıyor! Isınma sınırını aşmanın bedelini ödeyeceğimiz 8 senaryo

1. Kavurucu sıcaklara maruz kalan insan sayısı 700 milyondan 2 milyara fırlayacak.



Isınma 1,5 derecede tutulabilirse dünya nüfusunun yüzde 9'u (700 milyon kişi) en az 20 yılda bir aşırı sıcak dalgasına maruz kalacak. Sınırı aşıp 2 dereceye ulaşırsak bu oran yüzde 28'e yani 2 milyar insana çıkacak. Şimdiden 3 milyardan fazla insan iklime karşı savunmasız yerlerde yaşıyor ve 2025'teki 42 bin afet ölümünün 25 binden fazlası doğrudan aşırı sıcaklar yüzünden gerçekleşti.

2. Sel ve taşkın riski yüzde 100'den yüzde 170'e çıkacak.



1,5 derecelik ısınma senaryosunda küresel sel riskinde yüzde 100 artış beklenirken, 2 derecede bu risk yüzde 170'e fırlıyor. Sadece 2025 yılında yaşanan bu tarz aşırı hava olaylarının ve afetlerin küresel faturası 260 milyar doları buldu.

3. Deniz seviyesi 10 santimetre daha fazla yükselecek, 10 milyon insan daha tehlikeye girecek.



Buzulların erimesi ve okyanusların ısınması kıyıları doğrudan vuruyor. 2100 yılında 2 derece senaryosunda deniz seviyesi, 1,5 dereceye göre 10 santimetre daha yüksek olacak. Bu 10 santimetrelik fark bile 10 milyon insanı daha su baskını, kıyı erozyonu ve göç riskiyle baş başa bırakacak.

4. Mercan resiflerinin neredeyse tamamı yok olacak.



Okyanus yaşamının kalbi olan mercanlar ısınmaya ve asitlenmeye karşı çok hassas. Isınmayı 1,5 derecede tutsak bile 2050'ye kadar mercan resiflerinin yüzde 70'ini kaybedeceğiz. Ancak 2 dereceye çıkılırsa mercan resiflerinin neredeyse tamamı yok olacak.

5. Kuzey Kutbu'nda buzsuz yazlar 100 yılda bir yerine 10 yılda bir yaşanacak.



Isınma 1,5 derecede kalırsa Arktik deniz buzunun yazın tamamen erimesi en az 100 yılda bir görülecek. Fakat 2 dereceye çıkıldığında bu süreç 10 kat hızlanacak ve Kuzey Kutbu en az 10 yılda bir yazı tamamen buzsuz geçirecek.

6. Doğadaki türlerin yaşam alanı hızla daralacak, biyoçeşitlilik çökecek.



1,5 derecelik artışta böceklerin yüzde 6'sı, bitkilerin yüzde 8'i ve omurgalıların yüzde 4'ü darbe alıyor. 2 derece senaryosunda ise kayıp katlanıyor: Böceklerin yüzde 18'i, bitkilerin yüzde 16'sı ve omurgalıların yüzde 8'i doğrudan etkileniyor.

7. Şehirlerdeki "ısı adaları" yüzünden 80 milyon iş kaybı yaşanacak.



Sıcaklık artışı şehirlerde "ısı adaları" yaratarak çalışanları vuruyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre 1995'te ısı stresine bağlı iş gücü kaybı 35 milyon kişiydi. Sıcaklıkların artmasıyla 2030'da en iyimser senaryoda bile bu kaybın 80 milyon kişiye ulaşacağı öngörülüyor.

8. Devletler uluslararası mahkemelerde yasal yaptırımlarla yüzleşecek.



Sınırı aşmanın artık hukuki bir bedeli de var. Uluslararası Adalet Divanı 23 Temmuz 2025'teki tarihi kararında iklim değişikliğini varoluşsal bir tehdit saydı ve Paris Anlaşması'ndaki 1,5 derece sınırını devletler için siyasi bir vaat olmaktan çıkarıp bağlayıcı bir yasal yükümlülük ilan etti. Yani emisyonların yüzde 75'inden sorumlu olan fosil yakıtları bırakmayan devletler uluslararası hukuk karşısında doğrudan sorumlu tutulacak.