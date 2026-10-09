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Bize Bir Gününü Anlat, Sana Doğaya Verdiğin Gizli Zararı Söyleyelim!

Sabah uyanıp prize taktığın şarj aletinden tükettiğin enerjinin kaynağına kadar her adımının arkasında kocaman bir ekosistem ve insan hikayesi var! Bir gününü anlatmanı istiyoruz senden. Bakalım ortaya neler çıkacak?

Bize Bir Gününü Anlat, Sana Doğaya Verdiğin Gizli Zararı Söyleyelim!

Haydi başlayalım! 👇

Bize Bir Gününü Anlat, Sana Doğaya Verdiğin Gizli Zararı Söyleyelim!

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Sabah alarmın çaldı! İlk işin ne oluyor?

Sabah alarmın çaldı! İlk işin ne oluyor?
Perdeleri açıp gün ışığından faydalanırım.
Telefonumu elime alıp sosyal medyaya göz atarım.
Hızlıca hazırlanırım, vakit kaybetmeyi sevmem.
Biraz daha uyumaya çalışırım.
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Kahve veya çay demlerken hangi yöntemi tercih edersin?

Kahve veya çay demlerken hangi yöntemi tercih edersin?
Klasik tüplü ocak veya doğalgazlı ocak; en hızlısı hangisiyse onunla demlerim.
Elektrikli su ısıtıcı kullanırım, nasıl olsa elektrik her yerden geliyor.
Enerji verimliliği yüksek indüksiyonlu ocaklar veya tasarruflu kettlelar kullanmaya çalışırım.
Karbon ayak izimi minimuma indirmek için suyun ve enerjinin üretim kaynağını düşünerek hareket ederim.
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Gün içinde susayınca ne yaparsın?

Gün içinde susayınca ne yaparsın?
Mataramı kullanırım.
Cam şişe tercih ederim.
Pet şişe alırım.
Ne bulursam onu içerim.
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Boş vaktini nerede geçirirsin?

Ev
Doğa
AVM
Kafe
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Sana göre çevreyi korumanın ilk adımı hangisi?

Sana göre çevreyi korumanın ilk adımı hangisi?
Daha az tüketmek.
Geri dönüşüm yapmak.
Daha fazla ağaç dikmek.
Bilmiyorum ama herkes üzerine düşeni yapmalı.
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Bir şehirde yeni enerji yatırımı yapılacak olsa hangisini tercih edersin?

Bir şehirde yeni enerji yatırımı yapılacak olsa hangisini tercih edersin?
Güneş enerjisi.
Rüzgâr enerjisi.
Kararsızım, önce detaylarını öğrenirim.
Benim için elektrik kesilmesin yeter.
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Öğle arasında yiyeceğin yemeği seç bakalım!

Salata
Burger
Pizza
Noodle
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Evindeki beyaz eşyaları veya elektronik aletleri yenilerken neye odaklanırsın?

Evindeki beyaz eşyaları veya elektronik aletleri yenilerken neye odaklanırsın?
Sadece en ucuz model hangisiyse onu alırım.
Dış görünümüne ve markasına bakarım, enerji sınıfı pek umurumda olmaz.
A sınıfı veya enerji tasarruflu cihazlar seçmeye çalışırım.
Elektrifikasyonun ve batarya depolama yatırımlarının enerji dönüşümündeki hayati rolünü bilerek uzun vadeli tercihler yaparım.
Anahtar Kelimeler:
su tüketimi doğa iklim yaşam zarar İklim ve Enerji Çözümleri
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