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Sabah alarmın çaldı! İlk işin ne oluyor?
Perdeleri açıp gün ışığından faydalanırım.
Telefonumu elime alıp sosyal medyaya göz atarım.
Hızlıca hazırlanırım, vakit kaybetmeyi sevmem.
Biraz daha uyumaya çalışırım.
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Kahve veya çay demlerken hangi yöntemi tercih edersin?
Klasik tüplü ocak veya doğalgazlı ocak; en hızlısı hangisiyse onunla demlerim.
Elektrikli su ısıtıcı kullanırım, nasıl olsa elektrik her yerden geliyor.
Enerji verimliliği yüksek indüksiyonlu ocaklar veya tasarruflu kettlelar kullanmaya çalışırım.
Karbon ayak izimi minimuma indirmek için suyun ve enerjinin üretim kaynağını düşünerek hareket ederim.
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Gün içinde susayınca ne yaparsın?
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Boş vaktini nerede geçirirsin?
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Sana göre çevreyi korumanın ilk adımı hangisi?
Bilmiyorum ama herkes üzerine düşeni yapmalı.
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Bir şehirde yeni enerji yatırımı yapılacak olsa hangisini tercih edersin?
Kararsızım, önce detaylarını öğrenirim.
Benim için elektrik kesilmesin yeter.
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Öğle arasında yiyeceğin yemeği seç bakalım!
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Evindeki beyaz eşyaları veya elektronik aletleri yenilerken neye odaklanırsın?
Sadece en ucuz model hangisiyse onu alırım.
Dış görünümüne ve markasına bakarım, enerji sınıfı pek umurumda olmaz.
A sınıfı veya enerji tasarruflu cihazlar seçmeye çalışırım.
Elektrifikasyonun ve batarya depolama yatırımlarının enerji dönüşümündeki hayati rolünü bilerek uzun vadeli tercihler yaparım.
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