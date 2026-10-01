Yaşam Tarzına Göre Gelecekte Kaç Yaşına Kadar Sağlıklı ve Dinç Yaşayacağını Tahmin Ediyoruz!

Tahmin ediyoruz!

1/8 Buzdolabını açtığında seni en çok cezbeden köşe neresi? Yeşillikler, rengarenk sebzeler ve detoks suları. Dün akşamdan kalan pizza dilimi ve buz gibi kola. Gizli saklı duran o acı çikolata veya tatlı kavanozu. Yumurta, peynir ve protein deposu sağlıklı atıştırmalıklar.

2/8 Su içme alışkanlığın tam olarak hangi seviyede? Su benim canım, günde en az 2.5 - 3 litre deviririm. Çöl gibi hissedince aklıma geliyor, o da günde 1-2 bardak. Su yerine kahve ve çay ile hayatı idare ediyorum. Masada sürekli şişe bulunduruyorum ama ne kadar içtiğimi bilmiyorum.

3/8 Hafta sonları ya da tatil günlerinde bile sabah erkenden uyanıp günü yakalayanlardan mısın?

4/8 Stres seviyen ve stresle başa çıkma yöntemin ne? Hayatım kriz yönetimi, stresten saçlarım dökülüyor. Derin nefes alırım, yürüyüşe çıkarım, kafaya takmamaya çalışırım. Stresli anlarda direkt yemeğe veya ekrana gömülüyorum. Stres mi? Beni teğet geçer, takmam.

5/8 Yaşlanma fikri zihninde nasıl bir his uyandırıyor? Korkunç, kırışıklıklar ve güçten düşmek beni dehşete düşürüyor. Hayatın doğal bir evresi, önemli olan sağlıklı kalabilmek. Yaş sadece bir sayı, 80 yaşında motorla gezeceğim. Hiç düşünmüyorum, anı yaşıyorum.

6/8 Akşam saat 22:00'den sonra buzdolabıyla aranda duygusal bir bağ kuruluyor mu? Evet Hayır

7/8 Kahve veya kafein tüketimin ne alemde? Ağzıma sürmem, bitki çaycıyım. Günde 1-2 fincan keyif kahvesi. Kan damarlarımda kahve dolaşıyor, 4-5 fincan standart. Enerji içecekleri ve kolalar da buna dahil, sayısını bilmiyorum.