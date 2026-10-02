ABD ile Suriye arasında yeni dönem! Yasak 47 yıl sonra kaldırıldı

ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Silah Ticareti Tüzüğü'nde (ITAR) değişikliğe gitti. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, Suriye'nin savunma malzemeleri ile hizmetlerinin ihracat ve ithalat lisanslarının doğrudan reddedildiği ülkeler listesinden çıkarıldığı duyuruldu.

Bahsi geçen düzenlemenin, Dışişleri Bakanı'nın 19 Ağustos 2026 tarihinde aldığı yeni savunma ticareti politikası kararı doğrultusunda hayata geçirildiği aktarıldı.

OTOMATİK OLARAK REDDEDİLMEYECEK

Buna göre, Suriye'ye yönelik savunma malzemesi ve hizmet transferi başvuruları artık otomatik olarak reddedilmeyecek. Yapılan her başvuru ayrı ayrı incelenecek ve lisanslandırma sürecinden geçecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu değişikliğin Suriye'nin teröre destek kararının iptal edilmesi de dahil olmak üzere gerekli yasal şartların yerine getirilmesi ve ilgili ABD yasaları kapsamındaki kısıtlamalardan muafiyet sağlanmasının ardından gerçekleştiği aktarıldı.

AMBARGO 47 YIL SONRA KALKTI

ABD bu konuda uzun yıllardır Suriye'ye yönelik katı politikalar uyguluyordu. İlk savunma ticari kısıtlamaları 29 Aralık 1979 tarihinde başlatılmıştı. Bu tarihten bu yana ambargo uygulanırken, bu değişiklikle beraber ambargo 47 yıl sonra kalkmış oldu.