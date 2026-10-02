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Soma'daki madende göçük! Manisa Valiliği: Can kaybı 5'e yükseldi

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte bilanço ağırlaştı. Arama-kurtarma ekipleri, göçük altında kalan 3 işçinin daha cansız bedenine ulaştı. Böylece hayatını kaybeden madencilerin sayısı 5'e yükselirken, arama çalışmaları sona erdi.

Soma'daki madende göçük! Manisa Valiliği: Can kaybı 5'e yükseldi

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde dün meydana gelen göçüğün ardından kayıp 3 madenciye ulaşmak için bölgede sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı.

MANİSA VALİLİĞİ DUYURDU

Manisa Valiliği, göçük altında kalan üç işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Soma daki madende göçük! Manisa Valiliği: Can kaybı 5 e yükseldi 1

KAYIP 3 MADENCİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, göçüğün ardından maden sahasında arama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çalışmalar sonucunda göçük altında olduğu belirlenen 3 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Son gelişmeyle birlikte Soma'daki maden göçüğünde yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e çıktı. Kayıp işçilere ulaşılmasının ardından bölgedeki arama-kurtarma faaliyetlerinin sona erdiği bildirildi.

Soma daki madende göçük! Manisa Valiliği: Can kaybı 5 e yükseldi 2

Manisa Valiliği, çalışmaların tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır.

Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Soma daki madende göçük! Manisa Valiliği: Can kaybı 5 e yükseldi 3

Böylece Soma'daki maden göçüğünde kayıp olarak aranan tüm işçilere ulaşılırken, olayda toplam 5 madenci yaşamını yitirdi.

Soma daki madende göçük! Manisa Valiliği: Can kaybı 5 e yükseldi 4

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Maden Soma
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