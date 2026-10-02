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Nevşehir'de yarış yaptıkları iddia edilen iki otomobil kavşakta kazaya karıştı: 6 yaralı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde iki otomobilin yarış yaptığı sırada kavşakta dönüş yapmak isteyen başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Nevşehir'de yarış yaptıkları iddia edilen iki otomobil kavşakta kazaya karıştı: 6 yaralı

Kaza, Ürgüp ilçesi Ali Baran Numanoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir K.'nin kullandığı 50 AFL 468 plakalı otomobil ile Murat Y.'nin kullandığı 50 AY 495 plakalı otomobil, bulvar üzerinde yarış yaptıkları sırada kavşakta dönüş yapmak isteyen Enver İ.'nin kullandığı 50 US 031 plakalı otomobile çarptı.

Nevşehir de yarış yaptıkları iddia edilen iki otomobil kavşakta kazaya karıştı: 6 yaralı 1

YARIŞ YAPTIKLARI İDDİA EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle 50 US 031 plakalı otomobil yol ortasında takla atarak devrildi. Diğer otomobillerden biri ise kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi.
Nevşehir de yarış yaptıkları iddia edilen iki otomobil kavşakta kazaya karıştı: 6 yaralı 2

İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA KAZAYA KARIŞTI: 6 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Nevşehir de yarış yaptıkları iddia edilen iki otomobil kavşakta kazaya karıştı: 6 yaralı 3

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir kaza
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