Sıcak Havalarda Hayat Kurtaracak, Evinizi Doğal Yollarla Serinletme Tüyoları

Haydi birlikte bakalım!

Perdeleri doğru zamanda kapatmalısınız.

Gün içinde evlerin en büyük ısı kaynağı aslında güneş ışığı. Özellikle öğle saatlerinde camlardan giren ışınlar, mobilyaları ve duvarları ısıtarak evi fırına çeviriyorlar. Açık renkli kalın perdeleri veya güneşlikleri sabah saatlerinden itibaren kapalı tutmalısınız, bu sayede iç mekan sıcaklığını birkaç derece düşürebilirsiniz. Akşam serinliği başladığında ise pencereleri açarak içeride biriken sıcak havayı dışarı atabilirsiniz. Böylece klima kullanmadan da daha serin bir yaşam alanı oluşturabilir, aynı zamanda elektrik tüketimini azaltarak enerji tasarrufuna katkı sağlayabilirsiniz.

Balkon ve pencereleri bitkilerle yeşillendirerek şehirlerdeki betonlaşmanın yarattığı yakıcı ısı adası etkisini kırabilirsiniz.

Şehirlerdeki betonlaşma ve asfalt kaplamalar güneş ışığını emip hapsederek kentlerimizi ısı adasına dönüştürüyorlar. Yüksek binalar ve yeşil alan eksikliği nedeniyle oluşan bu durum, şehir merkezlerinin kırsal alanlara kıyasla katbekat daha sıcak olmasına yol açıyor. Aslında bunun çözümü çok net ve basit. Balkonda, pencere önlerinde ve şehir içi yaşam alanlarında bitki örtüsünü artırarak yeşil alanlar oluşturmak elzem. Bitkiler terleme yaparak bulundukları ortamın nem dengesini sağlıyor ve doğal bir serinlik dalgası yaratıyorlar. Çatılara güneş panelleri kurup çevreyi ağaçlandırarak hem bu ısı adası etkisini kırabilir hem de şehirlerimizi iklime dirençli ve sürdürülebilir yaşam alanlarına dönüştürebiliriz.

Çapraz hava akımı oluşturarak doğal klima etkisi elde edebilirsiniz.

Tek bir pencereyi açmak çoğu zaman yeterli olmuyor zira sıcak hava içeride sıkışıp kalıyor. Evin karşılıklı cephelerindeki pencere veya kapıları açarak oluşturacağınız çapraz hava akımı ise temelde sıcak havanın dışarı çıkmasını ve serin havanın içeri dolmasını sağlıyor. Sabah erken saatlerde ve gece serinliğinde çapraz havalandırma yöntemini mutlaka deneyin. Ayrıca bu yöntem tamamen doğal olduğu için ek enerji tüketimine ihtiyaç duymuyor.

Evin içinde gereksiz ısı üreten cihazları mümkün olduğunca azaltın.

Fırın, ütü, eski ampuller ve uzun süre çalışan elektronik cihazlar fark edilmese de bulunduğu ortamın sıcaklığını yükseltiyor. Özellikle günün en sıcak saatlerinde bu ev bu yüzden daha bunaltıcı bir hale geliyor. Yemekleri sabah erken ya da akşam saatlerinde hazırlayın ve LED ampullere geçmeyi deneyin. Enerji verimli cihazlar aynı işi daha düşük elektrikle yaptığı için çevreye daha az karbon salımı oluşturuyor.

Şehirleri iklim krizine dirençli hale getirip adil geçiş politikalarını uygulayarak 80 milyonluk iş gücü kaybının önüne geçebiliriz.

Aşırı sıcak hava dalgaları dışarıda çalışan milyonlarca insan için de hayati riskler oluşturuyor. İklim krizine bağlı olarak artan sıcaklık stresi, açık alanda ve ağır işlerde çalışan emekçilerin sağlığını ve iş gücü verimliliğini tehdit ediyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, ısı stresine bağlı olarak yaşanan küresel işgücü kayıpları 1995 yılında 35 milyon kişi seviyesindeyken, en iyimser senaryoda bile 2030 yılına gelindiğinde 80 milyon kişiye ulaşacaktır. Bu büyük ekonomik ve toplumsal kaybı önlemek için şehirlerimizi iklim krizine dirençli hale getirmeli ve adil geçiş politikalarıyla tüm çalışanları koruma altına almalıyız.

Tavan vantilatörünü saat yönünün tersine döndürerek tavanda biriken sıcak havayı kolayca dağıtabilirsiniz.

Evin tavanında biriken sıcak hava, ortamın genel sıcaklığını yükselterek odanın havalandırılmasını zorlaştırmakta. Isınan havanın yükselmesi fiziğin temel kurallarından biri ve bu sıcak kütle tavanda sıkışıp kaldığında evin içi asla serinleyemiyor. Tavan vantilatörünüzü yaz moduna getirip saat yönünün tersine dönecek şekilde ayarlarsanız, biriken sıcak havayı yukarı çekip soğuk havayı aşağı iten harika bir hava sirkülasyonu sağlarsınız. Klima yerine bunu kullanırsanız çok daha az elektrik harcayabilirsiniz.

Çatıları ve dış yüzeyleri açık renklere boyayarak binaların ısıyı hapsetmesini engelleyebilirsiniz.

Evlerin çatılarının ve kiremitlerinin koyu renkli olması, güneş ışınlarını emerek tüm ısının bina içine dolmasına neden oluyor. Koyu renk yüzeyler güneş enerjisini hapsederek yapının iç sıcaklığını artırıyor ve binaları birer ısı deposuna çeviriyor. Çatıları açık renklere veya yansıtıcı beyaz boyalara boyayarak, güneş ışınlarının büyük kısmını geri yansıtarak bina sıcaklığını hissedilir derecede düşürebilirsiniz. Bu pratik yöntem, Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB) standartlarına geçişin ve sürdürülebilir mimarinin en basit adımlarından. Binalarımızı enerjiyi az tüketen ve yansıtan yapılara dönüştürerek 2050 net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmamız son derece mümkün.

Mutfakta ocak kullanımını azaltıp soğuk tariflere yönelerek evin nemini ve iç sıcaklığını düşürebilirsiniz.

İklim krizinin etkileri büyüyor olsa da çözüm için atılan adımlar da aynı hızla artıyor. Yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimli binalar, şehirlerde yeşil alanların artırılması ve elektrikli sistemlerin yaygınlaşması sıcak hava dalgalarının etkisini azaltabilecek önemli dönüşümler arasında yer alıyor. Türkiye de enerji dönüşümü kapsamında güneş ve rüzgar kapasitesini artırmayı, elektrifikasyonu güçlendirmeyi ve daha dirençli şehirler oluşturmayı hedefliyor. Evinizde uygulayacağın küçük serinleme yöntemleri bile daha düşük enerji tüketimiyle bu değişimin bir parçası olabilir.