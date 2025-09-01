Apartmanların arasından yükselen dumanlar ekipleri harekete geçirdi

Yangın, Zafer Mahallesi 122 sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanların arka kısmından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri dumanın kaynağını araştırmaya başladı. Apartmanın giriş katındaki evde bulunan şahıs ile görüşen itfaiye ekipleri şahsın evin bahçesinde çöp yaktığını, dumanların buradan yükseldiğini ve alevlerin söndürüldüğünü tespit etti.

Şahsa gerekli uyarılarda bulunan itfaiye ve polis ekipleri normale dönerken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

