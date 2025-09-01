HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Apartmanların arasından yükselen dumanlar ekipleri harekete geçirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde apartmanların arasından yükselen dumanlar vatandaşları panikletti.

Apartmanların arasından yükselen dumanlar ekipleri harekete geçirdi

Yangın, Zafer Mahallesi 122 sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanların arka kısmından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartmanların arasından yükselen dumanlar ekipleri harekete geçirdi 1

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri dumanın kaynağını araştırmaya başladı. Apartmanın giriş katındaki evde bulunan şahıs ile görüşen itfaiye ekipleri şahsın evin bahçesinde çöp yaktığını, dumanların buradan yükseldiğini ve alevlerin söndürüldüğünü tespit etti.

Apartmanların arasından yükselen dumanlar ekipleri harekete geçirdi 2

Şahsa gerekli uyarılarda bulunan itfaiye ve polis ekipleri normale dönerken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlıktan ailelere ‘uyum eğitimi’ uyarısı...Bakanlıktan ailelere ‘uyum eğitimi’ uyarısı...
Balonla süslü kamyonun sürücüsünün hareketleri pes dedirttiBalonla süslü kamyonun sürücüsünün hareketleri pes dedirtti

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Milli yıldız için 20 milyon Euro'nun üstünde teklif geldi

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Milli yıldız için 20 milyon Euro'nun üstünde teklif geldi

Yer: Adana! Baskın sırasında 4 kadınla birlikte gizli geçidi kullandı: O anlar kamerada!

Yer: Adana! Baskın sırasında 4 kadınla birlikte gizli geçidi kullandı: O anlar kamerada!

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Saksıdaki çiçeği fırlatmasıyla gündem olan Hakkı Alkan'dan yeni açıklama: Samet Jankovic'in avukatı 5.5 milyon istedi

Saksıdaki çiçeği fırlatmasıyla gündem olan Hakkı Alkan'dan yeni açıklama: Samet Jankovic'in avukatı 5.5 milyon istedi

İstanbul'da trafik çilesine yeni ayar

İstanbul'da trafik çilesine yeni ayar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.