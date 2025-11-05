Apple'dan ‘bütçe dostu Mac’ geliyor! (iPhone çipli olacak)

Apple, dizüstü bilgisayar stratejisinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor olabilir. Şirket, genel olarak “premium” segmentte konumlandırdığı Mac serisini, bu kez uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar pazarına getirmeyi hedefliyor olabilir. En azından iddialar bu yönde. İşte detaylar...

APPLE'DAN UYGUN FİYATLI MAC YOLDA

Reuters'ın Bloomberg kaynaklı haberine göre, Apple, gelecek yılın ilk yarısında bir “bütçe Mac” piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Eğer haber doğruysa şirket ilk kez uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar pazarına adım atacak.

Haberde, Google’ın Chromebook’larından ve giriş seviyesi Windows bilgisayarlardan kullanıcıları çekmeyi hedefleyen bu cihazın; internette gezinme, belge üzerinde çalışma veya basit medya düzenleme gibi temel ihtiyaçları olan öğrenciler, işletmeler ve günlük kullanıcılar için tasarlandığı belirtildi.

Ayrıca, şirketin, iPad almak yerine geleneksel bir dizüstü bilgisayarı tercih edebilecek potansiyel müşterileri de hedeflediği bilgisi haberde yer aldı.

FİYATI...

Habere göre, iPhone üreticisi Apple, “J700” kod adlı bu dizüstü bilgisayarı, daha az gelişmiş bileşenler kullanarak 1.000 doların oldukça altında bir fiyata satmayı planlıyor.

Haberde, bilgisayarın şu anda Apple’da aktif test aşamasında olduğu ve denizaşırı tedarikçilerle erken üretim sürecinde bulunduğu belirtildi.

IPHONE İŞLEMCİSİ KULLANACAK

Haberde, yeni dizüstü bilgisayarın bir iPhone işlemcisi ve daha düşük sınıf bir LCD ekranla geleceği, ekran boyutunun ise 13,6 inçin biraz altında olacağı, yani mevcut Mac modelleri arasında en küçük ekranlı model olacağı ifade edildi.

Bu, Apple’ın ilk kez bir Mac modelinde bilgisayara özel bir çip yerine iPhone işlemcisi kullanacağı anlamına geliyor.

Haberde, iç testlerin, söz konusu akıllı telefon çipinin, birkaç yıl önce dizüstü bilgisayarlarda kullanılan Mac için optimize edilmiş M1 çipinden daha iyi performans gösterebildiğini ortaya koyduğu bilgisine yer verildi.