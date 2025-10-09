Apple'dan 'kâğıt gibi' telefon geliyor: 2026'da çıkacak katlanabilir iPhone, bu yönüyle Air modelinden bile ince olacak

Apple!ın katlanabilir telefon pazarına adım atmak için uzun süredir hazırlık yaptığı söyleniyor. Şirketin bu alandaki ilk modeline dair her geçen ay sızıntılar geliyor. Son iddialar ise cihazın yalnızca tasarımıyla değil, kullanılan malzemeleriyle ilgili de bazı bilgiler veriyor.

KATLANABİLİR İPHONE İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Analist Jeff Pu, yatırımcılara gönderdiği son notta, Apple’ın 2026’da piyasaya sürmesi beklenen katlanabilir iPhone modelinin, titanyum ve alüminyum karışımı bir çerçeveye sahip olacağını iddia etti. MacRumors'ta yer alan habere göre, Pu, Apple’ın titanyum kullanımını genişleteceğini ve bu malzemenin hem iPhone Fold hem de iPhone Air (2026) modellerinde yer alacağını öne sürdü.

Bu, karışık metal gövde iddialarını doğrulayan ilk rapor değil. Daha önce ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın katlanabilir iPhone’da birden fazla malzeme kullanacağını öne sürmüştü.

Pu, Apple’ın titanyum ve alüminyum kombinasyonuna yöneleceğini belirtirken; Kuo, cihazın menteşesinde paslanmaz çelik ve titanyumun, gövdesinde ise titanyumun kullanılacağını ifade etmişti. Ayrıca Kuo, menteşe bileşenlerinden bazılarının dayanıklılığı artırmak için likit metal alaşımından üretileceğini de söylemişti.

'İPHONE AİR’DEN BİLE DAHA İNCE OLACAK'

Katlanabilir iPhone’un açıldığında yalnızca 4,5 mm kalınlığında olacağı ve bu yönüyle iPhone Air’den bile daha ince olacağı tahmin ediliyor. Böylesine ince bir tasarımın bükülme sorunlarını önlemek için titanyum çerçeveye ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. Nitekim Apple, iPhone Air modelinde de titanyum kullanmıştı ve yapılan dayanıklılık testleri bu kararın doğru olduğunu göstermişti.

Kuo, katlanabilir iPhone için olası bir malzeme olarak alüminyuma hiç değinmedi.

Pu’nun notunda Apple’ın alüminyumu tam olarak nasıl kullanacağı net değil. Ancak ya titanyum-alüminyum hibrit bir bileşik kullanılacağı ya da bazı bölgelerde titanyum, diğerlerinde alüminyum tercih edileceği düşünülüyor. Titanyumun alüminyumdan daha ağır olması nedeniyle, Apple, çerçevenin yük taşıyan kısımlarında titanyum, diğer bölümlerde ise ağırlığı azaltmak için alüminyum kullanmayı planlıyor olabilir.

Katlanabilir iPhone’un iPhone 18 serisinin bir parçası olarak Eylül 2026’da tanıtılması bekleniyor. Cihazın kapalıyken 5,5 inç, açıkken ise yaklaşık 7,8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor.