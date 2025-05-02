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Apple'dan kırmızı alarm! 100 ülkeye uyarı gitti: Casus yazılım uyarısı apple kullanıcılarını rahatsız etti... Tehlike geri mi döndü?

Apple, dünya genelinde iPhone kullanıcılarına kritik bir uyarı gönderdi. Şirket, bazı kullanıcıların cihazlarına casus yazılım bulaşmış olabileceği konusunda bilgilendirme yaptı. Peki, bu uyarının ardında neler yatıyor? Detaylar haberimizde…

Apple'dan kırmızı alarm! 100 ülkeye uyarı gitti: Casus yazılım uyarısı apple kullanıcılarını rahatsız etti... Tehlike geri mi döndü?
Sedef Karatay

Apple, 100’ü aşkın ülkede iPhone kullanıcılarına önemli bir uyarı gönderdi. Bildirimi alanlar arasında özellikle siyasetçiler, gazeteciler ve aktivistler gibi dikkat çekici isimler var. Şirket, kullanıcılara cihazlarını korumak için “Kilit Modu”nu açmalarını tavsiye ediyor. Bu mod, telefonları olası tehditlere karşı daha güvenli bir hale getiriyor. Apple, bu uyarının herkesi değil, yalnızca belirli kişileri hedef aldığını özellikle belirtti.

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PEGASUS TEHLİKESİ GERİ Mİ DÖNDÜ?

Uyarının nedeni, İsrail merkezli NSO Group’un kötü şöhretli casus yazılımı Pegasus. Edinilen bilgilere göre, bu yazılım son dönemde yeni bir saldırı dalgasıyla gündemde. Pegasus, hedef cihazlara sızarak mesajlar, e-postalar ve hatta kamera ile mikrofon gibi özelliklere erişebiliyor. Apple, durumu tespit eder etmez kullanıcılarını bilgilendirdi. Şirket, bu tür tehditlere karşı proaktif bir yaklaşım sergileyerek güvenliği ön planda tutuyor.

APPLE’IN İLK UYARISI DEĞİL!

Bu, Apple’ın ilk casus yazılım uyarısı değil. Geçtiğimiz yıl, 90’dan fazla ülkedeki kullanıcılara benzer bir bildirim gönderilmişti. Pegasus ve benzeri yazılımlar, özellikle yüksek profilli kişileri hedef aldığı için Apple’ın radarında. Şirket, bu tehditler devam ettiği sürece kullanıcılarını bilgilendirmeye devam edeceğini belirtiyor. Apple, aynı zamanda cihaz güvenliğini artırmak için düzenli olarak yazılım güncellemeleri yayınlıyor.

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APPLE KULLANICILARI NE YAPMALIDIR?

Apple, bildirimi alan kullanıcıların vakit kaybetmeden Kilit Modu’nu etkinleştirmesini ve cihazlarını güncel tutmasını öneriyor. Ayrıca, şüpheli bağlantılardan veya bilinmeyen kaynaklardan gelen dosyalardan kaçınılması gerektiği belirtiliyor.

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