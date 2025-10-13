Apple'dan sürpriz 'Clips' kararı: Ücretsiz olarak sunuyordu, fişini çekti!

Apple'ın Clips uygulaması, 2017’de piyasaya sürülmüştü. Clips, Apple’ın Snapchat ve Instagram Hikâyeleri’ne cevabı olarak görülüyordu. Sosyal bir ağ olmamakla birlikte, kullanıcıların fotoğraf ve videoları filtreler, emojiler ve müzikle birleştirerek eğlenceli klipler oluşturmasına imkân tanıyordu. Ancak şirket, sürpriz bir karara imza atarak iPhone ve iPad kullanıcılarına sunduğu ücretsiz video düzenleme uygulaması Clips'in fişini çekmiş gibi görünüyor.

APPLE CLIPS'İN FİŞİNİ ÇEKTİ

Apple’ın web sitesindeki bir destek sayfasına göre, 10 Ekim itibarıyla Clips artık yeni kullanıcılar tarafından indirilemiyor. Ancak mevcut kullanıcılar uygulamayı hâlihazırda yüklü olan veya eski sürümlü iOS ve iPadOS cihazlarında kullanmaya devam edebilecek. Ayrıca isteyen kullanıcılar, gerekirse uygulamayı kendi Apple hesaplarından yeniden indirebilecek.

Güncellemelerin olmaması nedeniyle Clips’i kullanmak zamanla zorlaşabileceğinden, Apple kullanıcılarına Clips videolarını (efektli ya da efeksiz şekilde) fotoğraf galerilerine kaydetmelerini öneriyor. Böylece bu videolar diğer uygulamalarda izlenip düzenlenebilecek.