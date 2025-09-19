HABER

Apple’ın en kıdemli çalışanı: 14 yaşında başladı, hâlâ devam ediyor!

Apple’ın hikâyesinde unutulmaz bir isim var: Chris Espinosa. Henüz 14 yaşındayken Steve Jobs tarafından işe alınan Espinosa, Apple’ın resmi olarak kurulduğu 1977’de sekizinci çalışanı oldu. Jobs’un ayrıldığı yıllarda bile şirkette kalmayı seçti ve bugün hâlâ Apple’da görev yapıyor. Böylece Espinosa, teknoloji devinin en uzun süre çalışan, yani en kıdemli ismi unvanını koruyor.

Enes Çırtlık

İki üniversite terk gencin, yani Steve Jobs ve Steve Wozniak’ın temelini attığı Apple Computer Inc., zamanla dünyanın en başarılı şirketlerinden biri hâline geldi. Jobs’un ailesinin garajında başlayan bu yolculuk, dünyanın en değerli şirketlerinden birine dönüştü. Apple’ın inşasında ise sayıca az ama etkili bir yetenekli insan grubunun katkısı büyük oldu. Birçoğu zamanla unutulsa da, bir kişi hâlâ Apple ile bağını sürdürüyor: Chris Espinosa.

Chris Espinosa, 1976’da Steve Jobs tarafından işe alınan ve şu anda Apple’a en uzun süre hizmet veren yani en kıdemli çalışanı olan isim. İşte CNBC TV 18'in 9 Temmuz 2024'te yayınladığı habere göre, Espinosa'nın Apple hikayesi...

14 YAŞINDA APPLE'DA İŞE GİRDİ

Espinosa, Steve Jobs ile ilk kez Byte Shop adlı bir bilgisayar mağazasında tanıştı ve burada Apple kurucularıyla dostluk kurdu. Espinosa, yalnızca 14 yaşındayken, okulunun Noel tatili sırasında yarı zamanlı olarak Apple II BASIC işletim sistemini test etmek üzere işe alındı.

Daha sonra şirket resmî olarak kurulduğunda, sekizinci çalışan olarak Apple’ın ilk ve en eski personellerinden biri oldu.

STEVE JOBS ŞİRKETTEN AYRILDI, O AYRILMADI

Apple’a bağlılığını sürdüren Espinosa, Steve Jobs’un 1985’te şirketten ayrılması ve NeXT’i kurmasından sonra bile Apple’daki görevine devam etti.

Daha sonra kıdemli bir pozisyona terfi etti ve Jobs’un 1997’de Apple’a dönüşünden sonra da bu pozisyonda kaldı.

Alex Pang ile yaptığı bir röportajda, Espinosa, Jobs ve Wozniak ile tanışmasını ve Apple’daki kariyer yolculuğunu şöyle anlattı:

“1976’da Steve Jobs ve Steve Wozniak ile çalışmaya başladım. Şirket 1977’de kurulduğunda ilk çalışanlardan biriydim. Okuldan sonra orada çalışıyordum. ApplePlot (grafik tableti) gibi bazı ürünler için ilk teknik dokümantasyonları yazdım. Biraz yazılım da yazdım ama çok değil.”

Yıllar içinde, Apple birçok iniş çıkış yaşasa da, teknoloji dünyasında yer almayı başardı.
Espinosa da, son yıllarda yaşanan liderlik değişiklikleri ve işten çıkarmalara rağmen, şirket içerisindeki kıdemli pozisyonunu korudu.

