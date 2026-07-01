Apple Watch’ta 2027 iddiası: Yeni kayış sistemi eskileri boşa çıkarabilir

Apple Watch kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren yeni iddia, yalnızca saatin görünümüne değil, aksesuar uyumluluğuna da işaret ediyor. Instant Digital adlı sızıntı kaynağına göre Apple, bu yılki Series 12 modelini daha sınırlı yeniliklerle geçip asıl büyük değişimi 2027’ye saklıyor olabilir.

2027 TASARIMI KAYIŞ UYUMLULUĞUNU DEĞİŞTİREBİLİR

İddiaya göre standart Apple Watch, 2027’de uzun süredir beklenen büyük bir yeniden tasarımdan geçecek. Bu değişimin en dikkat çekici tarafı ise kayışların saate bağlanma sisteminde olabilir.

MacObserver'daki habere göre Apple’ın mevcut kayış bağlantı yapısını değiştirmesi bekleniyor. Eğer bu iddia doğru çıkarsa, kullanıcıların bugün sahip olduğu Apple Watch kayışları yeni modelle uyumlu olmayabilir.

SERIES 12 DAHA SINIRLI BİR YENİLİKLE GELEBİLİR

Sızıntıda, bu sonbaharda çıkması beklenen Series 12 modelinin görece daha temel bir güncelleme olarak kalacağı öne sürülüyor. Instant Digital’e göre Apple, daha büyük fikirlerini 2027’deki kapsamlı tasarım değişimi için saklıyor.

Bu iddia, Apple Watch tarafında haber akışının iPhone 18 Pro ve olası iPhone Ultra sızıntılarına kıyasla daha sınırlı kaldığı bir dönemde geldi. Buna rağmen paylaşılan bilgi, Apple Watch kullanıcılarının satın alma planlarını etkileyebilecek türden.

Çünkü konu yalnızca yeni bir kasa tasarımı değil; kullanıcıların yıllar içinde biriktirdiği kayışların geleceğiyle de ilgili.

MANYETİK BAĞLANTI SİSTEMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Sızıntının merkezinde yeni bir manyetik kayış bağlantı sistemi yer alıyor. Apple Watch X olarak anılan olası yenilikler yıllardır konuşulurken, bu tartışmalarda yeni kayış tasarımının saatin içinde daha fazla alan açabileceği belirtiliyordu.

Ancak habere göre bu alan, daha büyük bir batarya için kullanılabilir. Aynı zamanda yeni bağlantı sistemi, Apple Watch’un daha ince bir tasarıma geçmesine de yardımcı olabilir.

Ancak bu değişimin kullanıcı tarafındaki bedeli, mevcut kayışların devre dışı kalması olabilir. Manyetik sisteme geçiş gerçekleşirse, yeni modelle birlikte tamamen yeni aksesuarlar satın almak gerekebilir.

KULLANICILAR İÇİN ASIL RİSK: YENİ AKSESUAR İHTİYACI

İddia şimdilik Apple tarafından doğrulanmış değil. Ancak sızıntıda çizilen tabloya göre 2027’de Apple Watch’a geçmeyi planlayan kullanıcıların yeni kayış alışverişini ertelemesi daha mantıklı olabilir.

Çünkü olası tasarım değişikliği yalnızca saatin kendisini değil, ekosistemin en çok kullanılan parçalarından biri olan kayışları da etkileyebilir. Bu da 2027’de yeni Apple Watch alacak kullanıcılar için ek aksesuar masrafı anlamına gelebilir.

Apple’ın 2027 Apple Watch tasarımı, manyetik bağlantı sistemi ya da mevcut kayışların uyumluluğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadığı için bu bilgiler şimdilik iddia düzeyinde değerlendiriliyor.