Apple Watch uyku takibi nedir, nasıl yapılır? Apple Watch’taki uyku takibi gerçekten işe yarıyor mu?

Akıllı saat teknolojisi kullanıcılarına estetik ve işlevselliği bir arada sunuyor. Sektördeki markalardan birisi olan Apple'a ait Apple Watch ile de uyku takibi yapabilmek mümkündür. Peki, Apple Watch uyku takibi nedir, nasıl yapılır? Apple Watch’taki uyku takibi gerçekten işe yarıyor mu?

Uykuyla alakalı bütün çalışmalar gösteriyor ki uyku bireysel farklılıklar gösterebilir ve her birey için farklıdır. Yaşam tercihleri, iş koşulları ve hayat düzeni gibi çeşitli değişkenler uykunun artık kişiselleştirilmesini zaruri kılmaktadır. Uykunun temel fonksiyonu olan "dinlenmenin" gerçekleşebilmesi için de aşamalarını takip ve analiz etmek oldukça yararlıdır.

Halihazırda piyasadaki akıllı saatlerden olan "Apple Watch akıllı saatlerde" de uyku takibi özelliği bulunmaktadır. Apple Watch ile uyku takibi yapıp, "derin uyku-REM uykusu- hafif uyku" bölümlerini görüntülemek mümkündür. Ayrıca kişiye uygun olarak düzenlenmiş analizlerle uyku kalitesini nasıl arttırılacağına yönelik tavsiyelere de ulaşılabilmektedir.

Apple Watch ile iPhone nasıl eşleştirilir?

iPhone ile Apple Watch'ı birbiriyle eşleştirmek için öncelikle ana menüden "sağlık" uygulamasına girin, girdiğiniz ekrandan sağ alt köşede yer alan "göz at" kısmını seçin ve "uyku" bölümüne giriş yapın. Bu bölümden kişiye uygun kişiselleştirilmiş uyku programı yapılabilmektedir.

Apple Watch ile uyku takibi nasıl yapılır?

Apple Watch ile uyku takibi yapmak için akıllı saatinizden uyku uygulamasına girin veya iPhone'nuzundan uyku uygulamasını açın. Uygulama içerisinde ideal uyku süresi belirleyin. Uygulama yönlendirmesiyle belirlediğiniz süre sizin hedef uyku sürenizdir.

Apple Watch kişi için "derin, REM ve hafif uyku " ayrımını gösterecektir. Uykuda kalınan süre boyunca uyku bölümleri de liste edilir. Detaylı değerlendirme için meslek ve kariyer bilgileri eklenebilir. Akıllı asistanınız seçtiğiniz zaman aralığına göre ideal uyku hedefinizden ne kadar uzak ya da yakın olduğunuzu derecelendirecektir. Uykunuzu takip etmek için sabit bir uyku süresi ve uyku zamanı seçmeye özen gösterin.

Uykunuzu takip ederken "derin uyku - REM uykusu ve hafif uyku" seçeneklerini inceleyin. Saatiniz uyuduğunuz süre boyunca bu verileri otomatik olarak kaydedecektir. Uyku takibinizi günlük, haftalık ve aylık olarak takip edebilirsiniz. Uygulama üzerinden takvimsel ilerleyişi görebilirsiniz. Hatta bu derecelendirmeye genel kullanıcı eğilimleri de dahil edilerek havuzdaki konumunuz da belirtilebilir. Ayrıca size uyku hedeflerinize ulaşmanızda verilecek tavsiyelere de yine uygulama ekranından ulaşabilirsiniz.

Uyku hedeflerinizi belirleyin ve karşılaştırmalı verilerle gelişiminizi takip edin. Akıllı asistan sizin için bu verileri sınıflandırabilir. Ayrıca tıbbi bir sorununuz varsa sizi yönlendirmesi için de veri analizlerini incelemeyi unutmayın.

Apple Watch uyku takibi gerçekten işe yarıyor mu?

Apple Watch uyku takibi verileri önemli oranda doğrudur. Ancak bir uyku polikliniği hassasiyetinde çalışmayı da vaat etmez. Sonuçlar bağlayıcı değildir. Tahmini ve tavsiye edicidir. Öte yandan akıllı asistanınız kronik hastalıklarınızı tespit edebilir. Narkolepsi ya da uyku apnesi gibi hastalıklarda yapay zeka desteği ile uyarı verebilmektedir. Doktorunuza başvururken bu verileri de fikir taşıması açısından göstermeyi unutmayın.

Apple Watch'unuzla uyku verilerinizi takip ederken şunlara dikkat etmelisiniz:

  • Kişisel bilgisayarınızdan iTunes ya da Macbook üzerinden Finder ile cihazınızı senkronize edebilirsiniz. Bu size daha detaylı bir inceleme alanı sağlayabilir.
  • Apple Watch genel uyku değerlendirmelerini ve kullanıcı eğilimlerini baz alır. Kronik ya da akut uyku problemleriniz uygulamanın tutarlı çalışmasını ve doğru sonuçlar sunmasını engelleyebilir.
  • Apple Watch verileri akıllı saatlerin sağlık uygulamalarında önemli bir yere sahiptir. Lakin her yapay zeka destekli sağlık uygulamasında olduğu gibi kesinlik ya da bağlayıcılık taşımaz. Veriler tahmini ve analizler tavsiye şeklinde sizlere sunulur. Ciddi bir uyku sorununuz olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir uzman görüşü almalısınız.
