HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Arabanlı öğrencilerden Gazze'ye destek etkinlikleri

Gaziantep'in Araban ilçesindeki okullarda yapılan çeşitli etkinliklerle Filistin ve Gazze'ye destek mesajları verildi. Etkinlikler çerçevesinde, öğrenciler tarafından 'Filistin' yazılı canlı koreografi yapıldı.

Arabanlı öğrencilerden Gazze'ye destek etkinlikleri

İsrail'in zulmü altında zor günler geçiren Filistin ve Gazze halkına destek için Gaziantep'in Araban ilçesindeki okullarda çeşitli etkinlikler yapıldı. Yapılan etkinliklerde okullardaki öğrenciler tarafından 'Filistin' yazılı canlı koreografi yapıldı, Filistin bayrakları çizildi, 'Özgür Filistin' vurgusu yapıldı, Filistin ile ilgili video görüntüler izlendi. Etkinlikler çerçevesinde 'Filistin Farkındalık Programı' da düzenlendi.

Araban İlçe Milli Eğitim yetkililerinden yapılan açıklamada ise "Araban eğitim ailesi Gazze’ye destek veriyor. Barışa, insan haklarına ve evrensel değerlere saygılı bir nesil yetişiyor. Araban eğitim ailesi olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, 'Erdem-Değer-Eylem' anlayışıyla barışa, insan haklarına ve evrensel değerlere saygılı bir nesil yetiştirmeye, öğrencilerin kalbinde vicdanı yeşertmeye kararlıyız" ifadelerine yer verildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir’de ruhsatsız tüfek operasyonuKırşehir’de ruhsatsız tüfek operasyonu
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi heyeti incelemesi başladıGüllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi heyeti incelemesi başladı

Anahtar Kelimeler:
Araban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.