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Araç devrildi, Halfeti gezisi kabusa dönüştü: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gezmeye giden grubun içinde bulunduğu araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3'ü kadın ve 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Araç devrildi, Halfeti gezisi kabusa dönüştü: 6 yaralı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesi ile Halfeti ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun 13'üncü kilometresinde yaşandı. Kübra G.'nin kullandığı 16 PM 249 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıktı. Şarampole devrilerek takla atan araçtaki sürücü ile 2'si kadın, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza yapanların gezmek için Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'ye gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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