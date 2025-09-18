HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Araç içerisinde meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 çocuk yaralandı

Sivas'ta araç içerisinde çakmak gazı tüpünün neden olduğu patlamada 1'i ağır 3 çocuk yaralandı.

Araç içerisinde meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 çocuk yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Diriliş Mahallesi, Şeyhşamil Caddesi üzerindeki Salı pazarı içerisinde yaşandı. Park halindeki 58 AFZ 458 plakalı Opel marka aracın içerisinde patlama yaşandı. Patlama sırasında aracın içerisinde bulunan 3 çocuk yaralandı. E.Ü. (17), E.Ü. (17), ve M.T.Y (17) isimli yaralı çocuklara ilk müdahale olay yerine giden ambulansta yapıldı.

Araç içerisinde meydana gelen patlamada 1 i ağır 3 çocuk yaralandı 1

ÇOCUKLARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralı çocuklar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı çocuklardan ikisinin ikiz oldukları öğrenildi. Çocuklardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Patlamanın aracın içerisindeki çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobille çarpışan ATV'deki baba öldü, 2 oğlu yaralandıOtomobille çarpışan ATV'deki baba öldü, 2 oğlu yaralandı
Tunceli'de kırsal alanda çıkan yangın söndürüldüTunceli'de kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
patlama Sivas Araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.