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Aracından inip camına vurdu, küfürler etti! O anlar kayda alınınca bakın ne yaptı…

17.03.2025 11:34
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
17.03.2025 11:34
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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde trafikte başlayan tartışma, hakaret ve küfürlerle büyüyerek sosyal medyaya taşındı. Bir sürücünün aracını sıkıştırdığını iddia eden Menekşe D., tepki gösterirken olay cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin paylaşılmasıyla gerilim daha da arttı, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkiinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan Menekşe D., araç sürücüsü Derya K.'nin kendisini sıkıştırdığını iddia etti. Menekşe D. daha sonra aracından inerek Derya K.'nın aracının camına vurdu ve tepkisini sinkaflı sözlerle dile getirdi.Bunun üzerine Derya K. ise cep telefonuyla kayda girdi.

GÖRÜNTÜLERİN PAYLAŞILDIĞINI ÖĞRENİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Derya K., görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aracının sıkıştırıldığını, kendisine tehdit edildiğini ve görüntülerinin izinsiz şekilde sosyal medyada paylaşıldığını öne süren Menekşe D. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik tartışma surucu
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