Aracıyla heyelanın altında kaldı! Korkunç anlar saniye saniye kamerada

Mersin-Antalya Karayolunda bir sürücü, meydana gelen bir heyelanın altında kaldı. O anlarda aracın kamerasına yansıyan görüntüler heyelanın şiddetini gözler önüne serdi. Dağdan yuvarlanan toprak ve kaya parçalarının altında kalan sürücü hafif yaralanırken aracın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte saniye saniye dehşet anları!

Mersin'in Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkiinde yağışların ardından toprak kayması meydana geldi. O sırada Mersin-Antalya Karayolunu kullanan bir vatandaş ise kabusu yaşadı.

HEYELANIN ALTINDA KALDI

Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, seyir halindeki 33 BBS 625 plakalı otomobile isabet etti. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, sürücü Okan K. hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Heyelan nedeniyle çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatılan yol, karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan heyelan anı, olay sırasında toprak ve kaya parçalarının altında kalan aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bir anda yuvarlanan toprak ve kaya parçalarının altında kaldığı, bu sırada hava yastıklarının açıldığı ve ön camının kırıldığı görüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ardahan ile Artvin arasındaki yaylalar beyaza büründüArdahan ile Artvin arasındaki yaylalar beyaza büründü
"Sigara yok" diyen çocuk canından oldu"Sigara yok" diyen çocuk canından oldu

En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Kızı Asya büyüdü koca genç kız oldu! Son pozları gündemde

Kızı Asya büyüdü koca genç kız oldu! Son pozları gündemde

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Hurda araç teşviki ve borç yapılandırması için esnaftan çağrı!

Hurda araç teşviki ve borç yapılandırması için esnaftan çağrı!

