Eski Bakan Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu'na silahlı saldırı!

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi olan tanınmış iş insanı Aydın Çavuşoğlu, akşam saatlerinde kendisine ait akaryakıt istasyonunda ağır yaralı olarak bulundu.



(Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu)

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Alanya Haber'in haberine göre olay, Alanya'da Çavuşoğlu’na ait akaryakıt istasyonundaki çalışma ofisinde meydana geldi. Ofis katından gelen tek el silah sesini duyan çalışanlar, içeri girdiklerinde Aydın Çavuşoğlu'nu kanlar içinde buldu. İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DURUMU CİDDİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu, acilen ameliyata alındı. Hastane yetkililerinden alınan son bilgilere göre; operasyonu tamamlanan Çavuşoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

SALDIRI MI KAZA MI?

Emniyet güçleri, olayın yaşandığı akaryakıt istasyonu ve ofis çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Olayın bir saldırı mı yoksa kaza mı olduğuna ilişkin detaylı soruşturma sürüyor.