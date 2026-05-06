CHP Kurultay davasında ara karar!

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, 1 Temmuz’a ertelendi. Adem Soytekin davada tanık olarak dinlenecek.
Adem Soytekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın tutuklu sanıkları arasında yer alıyordu.
Soytekin, etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalanmıştı. Bu süreçte tutuklu kalmaya devam eden Soytekin, davada geçen hafta savunmasını yapmış ve tahliye edilmişti .
Okuyucu Yorumları 0 yorum