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Araçlarından inip kavga eden şahıslara olay yerindeki polisten müdahale

Adıyaman’da yol verme meselesi yüzünden tartışan ve kavga etmek için araçlarından inen şahıslara, hastanede bekleyen polisler müdahale etti. Her iki şahıs polis ekiplerinin müdahaleleri sonrası araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Polislerin erken müdahalesi sonucunda şahıslar bir birini vurmadan önlenmiş oldu.

Araçlarından inip kavga eden şahıslara olay yerindeki polisten müdahale

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce şahıslar araçlarından inerek birbirlerinin üzerine yürüdü.

Araçlarından inip kavga eden şahıslara olay yerindeki polisten müdahale 1

TRAFİKTEKİ KAVGAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Bu esnada hastanede bekleme yapan polis ekipleri şahıslara müdahale etti. Her iki şahıs polis ekiplerinin müdahaleleri sonrası araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Polislerin erken müdahalesi sonucunda şahıslar bir birini vurmadan önlenmiş oldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Adıyaman kavga
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