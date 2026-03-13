Arakçi’den Türkiye’ye teşekkür mesajı: "Dayanışmanız güç ve moral kaynağı"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkçe yayımladığı mesajda Türkiye’ye teşekkür ederek, "Türkiye Cumhuriyeti’nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından Türkçe yayımladığı mesajda Türkiye’ye teşekkür etti. Arakçi paylaşımında, "Ramazan’ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti’nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır" dedi.

"ADALETİN VE BARIŞIN GALİP GELECEĞİNE İNANIYORUZ"

İran’ın egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini belirten Arakçi, "Adaletin ve barışın galip geleceğine inanıyoruz. Dualarınız ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Bakan Gürlek: "Adalet güçlüden yana algısını hep birlikte kıracağız"Bakan Gürlek: "Adalet güçlüden yana algısını hep birlikte kıracağız"
ABD’den İran’ın yeni lideri için para ödülüABD’den İran’ın yeni lideri için para ödülü

En Çok Okunan Haberler
İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

