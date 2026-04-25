Araklı’da kayıp genç için denizde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı

Trabzon’da 13 Nisan’dan bu yana kendisinden haber alınamayan ve kayboluşu şüpheli bulunan Oral Şengün’e yönelik arama çalışmaları Araklı ilçesinde yoğunlaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, emniyet birimleri tarafından yapılan incelemelerde Şengün’e ait son kamera görüntüleri detaylı şekilde analiz edildi. Teknik çalışmalar sonucunda cep telefonu sinyalinin en son Araklı’nın Konakönü mevkiinden alındığı tespit edildi.

Bölgede sürdürülen arama faaliyetleri kapsamında, olay yeri inceleme ekiplerince kayıp gence ait olduğu değerlendirilen bazı kişisel eşyalara ulaşıldı. Bu gelişmenin ardından çalışmalar sahil hattına kaydırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, AFAD ve dalgıç polis ekipleri hem karada hem denizde arama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara drone destekli hava tarama ekipleri de katılıyor.

Kaynak: İHA

