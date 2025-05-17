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Aranan iki hükümlü Turgutlu’da yakalandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

Aranan iki hükümlü Turgutlu’da yakalandı

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Urganlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Turgutlu Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmasıyla 16 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonda, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Kasten Yaralama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan A.İ.Y. (46) ile "Silahlı Yağma" suçundan kesinleşmiş 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan U.Ç. (38) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
jandarma
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