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Aranan şahıs jandarmadan kaçamadı

Muğla'nın Milas ilçesinde 3 ayrı suçtan hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aranan şahıs jandarmadan kaçamadı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, 3 ayrı suçtan aranan A.D. (30) isimli şahsın Milas'ta olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen JASAT ekipleri, "Ölçme, seçme ve yerleştirme başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet, bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçları olmak üzere 3 ayrı suçtan 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan şahsı, Gürçamlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan aranan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla hapis
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