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Aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı: 17 gözaltı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.03.2025 16:37
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı.

Aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı: 17 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 33 ekip, 87 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

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Uygulama kapsamında bin 591 kişinin kimliği kontrol edildi.

Uygulamada, dolandırıcılık, hırsızlık, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma, tehdit gibi çeşitli suçlardan aranan; toplam 17 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 17 şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı
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