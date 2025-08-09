HABER

Arap Birliği acil toplantı kararı aldı

Arap Birliği’nin, İsrail'in Gazze kentinin işgal edilmesi kararına karşı eylem planı konusunda acil toplanacağı bildirildi.

Filistin'in Arap Birliği delegesi Muhannad Al-Aklouk, Arap Birliği’nin ‘Filistin yönetiminin talebiyle ve üye devletlerin desteğiyle’ yarın acil toplantı düzenleyeceğini açıkladı. Al-Aklouk, toplantıda, ‘İsrail'in Gazze'yi işgal etme, kontrol altına alma kararı ve Filistin halkının Gazze'nin içerisinde veya dışarısına zorla yerinden edilmesine karşı eylem mekanizmalarının görüşüleceğini’ kaydetti.

Al-Aklouk, toplantıda İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarının ve katliamlarının yanı sıra aç bırakarak insani felaketi derinleştirmesinin görüşüleceğini de vurguladı.

Gazze
