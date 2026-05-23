Arazide mahsur kalan yaralıyı jandarma sırtında taşıdı

Tunceli’de yürüyüş yapan bir kişi, ayağını burktu. Jandarma, yaralıyı ambulansa taşıdı.

Olay, Merkez ilçe Gözen köyü yakınlarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen, Sarıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında yürüyüş yapan kişinin yaralandığı ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

JANDARMA, YARALIYI SIRTINDA TAŞIYIP KURTARDI

Ekipler, Gözen Deresi içinde yaklaşık 2 kilometrelik parkuru yaya olarak aşarak yaralıya ulaştı. Ekiplerin kontrolünde, kişinin yürüyüş sırasında dengesini kaybedip sağ ayak bileğini burktuğu ve yürüyemediği belirlendi.

Bunun üzerine jandarma personeli, yaralıyı sırtında taşıyıp dere yatağından çıkardı. Köy içinde hazır bekletilen ambulansa ulaştırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tunceli ambulans jandarma kaza
