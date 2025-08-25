Ardahan'da art arda Yangınlar: Katı atık sahası ve anız alevlere teslim oldu

Yıldızlı Dağı ve Merkez Çöp Merkezinde Çıkan Yangınlar İtfaiyenin Yoğun Çabasıyla Söndürüldü

Ardahan'da 25 Ağustos 2025 tarihinde gece saatlerinde başlayan yangınlar, şehirde tedirginlik yarattı. İlk olarak Yıldızlı Dağı mevkisindeki katı atık sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardahan İtfaiye Müdür Vekili Murat Karaçelik, yangının gece çıktığını ve söndürüldüğünü, gün içinde ise soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Aynı saatlerde Ardahan Merkez Çöp Merkezinde de bir anız ve fidanlık yangını meydana geldi. Saat 23.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına Ardahan Belediyesi İtfaiye birimi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, yangınların çıkış nedenini araştırırken, vatandaşları anız yakmamaları ve yangın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle yangın riskinin yüksek olduğu belirtilirken, en ufak bir kıvılcımın büyük felaketlere yol açabileceği vurgulandı. Ardahan Belediyesi, yangınların tekrarlanmaması için katı atık sahası ve çöp merkezinde güvenlik önlemlerini artıracağını duyurdu.

Ardahan'da yaşanan bu yangınlar, yangın güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililerin ve vatandaşların işbirliğiyle yangınların önüne geçilmesi ve doğal çevrenin korunması büyük önem taşıyor. Yangınların çıkış nedenlerinin titizlikle araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması, benzer olayların tekrarlanmasının önüne geçecektir.