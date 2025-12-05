HABER

Uygulamada görevli polise çarpıp kaçtılar: 4 gözaltı

Kayseri’nin Talas ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan şahıs, polise çarparak kaçtı. Otomobilde bulunan 4 şahıs yakalanırken, polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, E.S.T. yönetimindeki 38 ABB 843 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan E.S.T. uygulamada görevli polis memuru G.A.’ya çarparak kaçtı.

4 ŞAHIS KISA SÜREDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

E.S.T. ve otomobilde bulunan K.T. ile ismi öğrenilemeyen 2 şahıs, bir süre sonra otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 4 şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis memuru hafif şekilde yaralanırken, incelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

05 Aralık 2025
05 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
