Ardahan Kura nehrine düşerek boğulan inek can verdi! Kepçe yardımıyla çıkartıldı

Ardahan’da Kura nehri kıyısında dolaşan vatandaşlar, nehirde yüzen ineğin cansız bedeni ile karşılaştı.

Ardahan ovasındaki merada otlandığı sırada Kura nehrine düşen inek suyun akıntısı ile birlikte sürüklenmeye başladı. Vatandaşların fark ettiği inek bir müddet sürüklendikten sonra suda boğularak telef oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Belediye ekipleri yönlendirildi.

AFAD arama ve kurtarma ekibi, bot yardımıyla boğularak ölen hayvanı sudan çıkarmak için çalışma başlattı.

Telef olan büyükbaş hayvanı, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda bulunduğu yerden kepçe yardımıyla çıkartıldı.

