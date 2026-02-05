HABER

Ardahan’da dondurucu soğuk ağaçları kırağıyla kapladı

Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 26 dereceye kadar düşmesiyle birlikte ağaçlar beyaz bir örtüyle kaplandı. Dalların üzerinde oluşan yoğun kırağı, sabahın ilk ışıklarıyla kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte cadde ve sokaklar adeta buz pistine dönerken, özellikle iş yeri önlerinde oluşan kalın buz tabakası esnafa zor anlar yaşattı.

Soğukların etkisiyle iş yeri önleri buz tuttu, esnaf balta ve küreğe sarıldı
Sabah saatlerinde dükkânını açmak için gelen esnaf, kapı önlerinin tamamen buzla kaplandığını görünce çözümü kendi imkânlarıyla müdahale etmekte buldu. Kimileri balta ve kazma ile buzu parçalamaya çalışırken kimileri küreklerle kırılan buzları temizleyerek müşteriler için güvenli alan oluşturmaya çalıştı.
Her kış benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirten esnaf, "Gece eriyen kar suları sabaha karşı donuyor. Müşterilerimiz düşmesin diye erkenden gelip buzları kırıyoruz. İşe başlamadan önce neredeyse bir saat temizlik yapıyoruz" dedi.
Vatandaşlar da kaldırımlarda yürümekte güçlük çektiklerini ifade ederek yetkililerden tuzlama ve temizleme çalışmalarının artırılmasını istedi. Meteoroloji yetkilileri ise soğuk havanın birkaç gün daha etkili olacağını, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
Öte yandan belediye ekiplerinin ana arterlerde tuzlama çalışması yaptığı, ancak ara sokaklarda buzlanmanın devam ettiği gözlendi. Uzmanlar, sürücüleri ve yayaları gizli buzlanmaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

