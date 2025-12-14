HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ardahan’da emniyete tahsis edilen 20 yeni araç törenle hizmete alındı

Ardahan’da emniyet teşkilatına tahsis edilen yeni araçların hizmete girmesi nedeniyle tören yapıldı.İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen araçların teslimi için emniyet müdürlüğü önünde tören gerçekleştirildi.

Ardahan’da emniyete tahsis edilen 20 yeni araç törenle hizmete alındı

Ardahan’da emniyet teşkilatına tahsis edilen yeni araçların hizmete girmesi nedeniyle tören yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen araçların teslimi için emniyet müdürlüğü önünde tören gerçekleştirildi. Düzenlenen törende; Vali Hayrettin Çiçek, güvenlik hizmetlerinde kullanılacak araçları inceleyerek, araçların güvenlik güçleri ve kente hayırlı olmasını diledi.

Ardahan’da emniyete tahsis edilen 20 yeni araç törenle hizmete alındı 1

Vali Çiçek, ’’Emniyet ve asayiş hizmetlerinin ilimizin her noktasında daha etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesine önemli katkı sağlayacak bu araçların kazandırılmasındaki destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şükranlarımızı sunuyoruz’’ dedi.

Ardahan’da emniyete tahsis edilen 20 yeni araç törenle hizmete alındı 2


Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Zonguldak! "Eşime neden baktın" kavgasında kan aktıYer: Zonguldak! "Eşime neden baktın" kavgasında kan aktı
Trafikten kaçan dolmuş şoförü 200 metre ters şeritte gittiTrafikten kaçan dolmuş şoförü 200 metre ters şeritte gitti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ardahan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.