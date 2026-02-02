Bursa’da araçlara zarar veren 3 kişi yakalandı

Olay, 26 Ocak günü saat 05.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde yaşandı. İddiaya göre M.İ. (19), S.K. (22) ve H.D. (19), kaldırımda yürüdükleri sırada park halinde bulunan iki otomobilin aynalarını kırdı, ardından yanlarında bulunan kesici aletle araçların kaportalarını çizdi. Şüphelilerin bu anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede kimliklerini tespit ettikleri 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede M.İ.’nin 13, H.D.’nin 14 ve S.K.’nin ise 4 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Yaklaşık 50 bin lira maddi hasar meydana geldiği öğrenilirken, otomobil sahiplerinin şikayetçi olmaması üzerine şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır