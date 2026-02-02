Evden kaçan papağan 2,5 yıldır doğada yaşıyor

Buldan’ın Toprakçı mevkiinde ilginç bir doğa olayı yaşanıyor. Kafesinden kaçtığı tahmin edilen bir Pakistan papağanı, yaklaşık 2,5 yıldır doğada yaşamını sürdürüyor. Bölgedeki vatandaşlar ve doğa severler, papağanı diğer yabani kuşlarla birlikte sık sık gördüklerini ve fotoğrafladıklarını belirtiyor.

Pakistan papağanını uzun süredir gözlemleyen Mehmet Yeşildağ ve Mustafa Sarıoğlu, "Kafes kuşlarının doğada uzun süre yaşamaları nadir bir durum. Ancak bu dişi papağan bizim tespitlerimize göre yaklaşık iki buçuk yıldır bölgede yaşıyor. Toprakçı bölgesi, Buldan’ın en temiz, kirlenmemiş ve kimyasal atık bulunmayan arazilerine sahip. Herhalde papağanımız da böyle cennet gibi bir bölgeye uyum sağladı diye düşünüyoruz" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır