HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Evden kaçan papağan 2,5 yıldır doğada yaşıyor

Buldan’da kafesinden kaçtığı tahmin edilen Pakistan papağanı, yaklaşık iki buçuk yıldır doğal ortamda yaşamını sürdürüyor.

Evden kaçan papağan 2,5 yıldır doğada yaşıyor

Buldan’ın Toprakçı mevkiinde ilginç bir doğa olayı yaşanıyor. Kafesinden kaçtığı tahmin edilen bir Pakistan papağanı, yaklaşık 2,5 yıldır doğada yaşamını sürdürüyor. Bölgedeki vatandaşlar ve doğa severler, papağanı diğer yabani kuşlarla birlikte sık sık gördüklerini ve fotoğrafladıklarını belirtiyor.
Pakistan papağanını uzun süredir gözlemleyen Mehmet Yeşildağ ve Mustafa Sarıoğlu, "Kafes kuşlarının doğada uzun süre yaşamaları nadir bir durum. Ancak bu dişi papağan bizim tespitlerimize göre yaklaşık iki buçuk yıldır bölgede yaşıyor. Toprakçı bölgesi, Buldan’ın en temiz, kirlenmemiş ve kimyasal atık bulunmayan arazilerine sahip. Herhalde papağanımız da böyle cennet gibi bir bölgeye uyum sağladı diye düşünüyoruz" dedi.

Evden kaçan papağan 2,5 yıldır doğada yaşıyor 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne cezaTrafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza
Ara tatil sonrası Germencik’te okul önlerinde zabıta mesaisiAra tatil sonrası Germencik’te okul önlerinde zabıta mesaisi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Papağan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.