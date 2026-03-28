Ardahan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Ardahan'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde bazı yüksek noktalarda kar kalınlığı yer yer bir metrenin üzerine çıktı.

Yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmaların yoğunlaştığı Hanak ilçesine bağlı Çat ve Karakale köylerinde karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açık kalması için iş makineleriyle çalışma yaptı.

Kar ve tipinin etkili olduğu bölgelerde ekipler hem kapanan yolları açtı hem de yol genişletme çalışması yürüttü.

Yetkililer, kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgede sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
E-devlet görünümlü site üzerinden milyonluk vurgun!E-devlet görünümlü site üzerinden milyonluk vurgun!
İç Anadolu genişliyor: Faylar ve volkanlar birbirini tetikliyor!İç Anadolu genişliyor: Faylar ve volkanlar birbirini tetikliyor!

En Çok Okunan Haberler
İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP'deki görevinden istifa etti

İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP'deki görevinden istifa etti

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

