Ardeşen-Çamlıhemşin karayolunda göçük

Rize’de Ardeşen-Çamlıhemşin yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Çöken yol, yapılan çalışmanın ardından tek taraflı ve kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yolun tamamen trafiğe açılması için bölgede çalışmalar devam ediyor.

Rize’nin özellikle doğu ilçeleri Ardeşen ve Çamlıhemşin’de iki gündür etkili olan yağmur ile birlikte meydana gelen sel ve heyelanlar hayatı olumsuz etkiledi. Çamlıhemşin-Ardeşen karayolu Konaklar Mahallesi mevkiinde yağmurun altını boşalttığı yol çöktü. Geniş güvenlik önlemleri alınan yolda çalışma başlatıldı.

TRAFİĞE AÇILMASI İÇİN BÖLGEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Rize merkezde yapımı devam eden Şehir Hastanesi’nin dolgusunda kullanılan beton bloklardan bölgeye getirilerek dere doldurulmaya başlandı. Çöken yol, yapılan çalışmanın ardından tek taraflı ve kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yolun tamamen trafiğe açılması için bölgede çalışmalar devam ediyor.

(İHA)

