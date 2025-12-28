Arının vücudu karın, göğüs ve baş olmak üzere üç farklı kısımdan meydana gelmektedir. Baş kısmında gözler, beslenme organları ve duyargalar yer alır. Vücudun ikinci kısmı olan göğüs kısmına baş kısmı ince ve onay bir boyun ile bağlanmaktadır. Karın ve göğüs bölgeleri ise segment adı verilen halkalardan meydana gelmektedir. Arıların başları önden bakıldığı zaman üçgen biçiminde görünmektedir.

Gözleri bir çift bileşik ya da petek göz ile üç adet basit gözden ibaret olan arılarda tat, dokunma, hissetme, koku duyularını sağlayan ve baş kısmında yer alan duyargalar bulunur. Duyargalar iki tanedir. Arılar çok güçlü kaslar yardımı ile her yöne hareket etme yeteneğine sahiptirler. İşçi arılar, üst çenelerini çiçeklerden polen alabilmek, petek yaparken mum işlemek, herhangi bir şeyi tutmak ve kavramak amaçları ile kullanırlar.

Arılarda hortum, bal nektar ya da şurup ve su gibi sıvı besinler almak için kullanılmaktadır. Baş kısmı içyapı ile önemli salgıların gerçekleştirildiği kısımdır. İşçi arıların yutakları üstündeki salgı bezleri genç yaşlarda arı sütü daha ileriki yaşlarında ise baldaki sakarozu parçalama özelliği bulunan enzimler salgılamaktadır.

Çiçeklerden bal üretmeleri ile bilinen arılar hangi çiçeğe konacaklarını da çok iyi bilirler. Seçtikleri çiçekte yer alan nektar daha önce başka bir arı tarafından alınmış olabilir. Bu noktada arıların bu görevleri ile ilgili sadece arılara has özellikleri devreye girmektedir. Nötr bir çiçek ile negatif olan bir çiçek arasındaki farklı tüm arıları çok iyi bilirler ve tespit ederler.

Arılar aynı çiçeğe gitmemek için nasıl "anlaşır"?

Arıların bal yapmak için çiçeklerden topladıkları şekerli sıvı nektar adı ile de bilinir. Birkaç çiçek dolaştıktan sonra arılar vücutları üzerindeki poleni orta bacağına yer alan tüyler aracılığı ile arka bacaklarında yer alan polen sepetine aktarırlar. Bu şekilde kovana taşırlar ve topladıklarını petek gözüne bırakırlar.

Arılar bal yapmak için çiçekleri seçerken farklı çiçekler seçerler. Bu seçimlerini yaparlarken bazı unsurlar seçimlerini etkiler. Örnek olarak arılar güçlü hafızaları olmasına rağmen çevrelerindeki çiçekleri test ederek ilerlerler. Çiçeklerdeki farklı renkler ve kokular arıların konacakları çiçeği seçmelerinde yardımcı olmaktadır.

Farklı türlerde olan çiçek türleri farklı arı türleri için daha avantajlı olabilmektedir. Örnek olarak bombus arıları daha hızlı hareket edebilme özelliğine sahip oldukları için daha fazla nektar toplayabilmektedirler. Arılar bol miktarda polen ve nektar veren çiçekleri tercih etmektedirler.

Çiçeklerdeki mavi, mor, sarı renkler arılar için çok caziptirler. Kokuları çiçekleri arılar için tercih sebebi olurlar. Hoş kokulu çiçekler arılar tarafından çok sık tercih edilir ve arılar hoş kokulu çiçeklere daha çok konarlar.

Arılar çiçekleri ziyaret etmeleri esnasında tozlaşma yaparlar. Bu sayede bitkilerin üremelerine de katkıda bulunmuş olurlar. Tarçın ve nane gibi bitkiler arılar tarafından tercih edilmezler. Bu durumun nedeni arıların bu tür bitkilerin ve çiçeklerin kokusundan hoşlanmamalarıdır. Bu nedenle de bu bitkilere asla yaklaşmazlar.

Her arı her seferinde yalnızca tek bir çiçek cinsi arasında gidip gelir. Bir çiçekten diğerine gitmeleri esnasında arılar başka cinsteki çiçeklere bakmazlar. Bir efsane ile de bilinen bir duruma göre çuha çiçeği arıların asla konmadıkları ve yaklaşmadıkları bir çiçek olarak bilinmektedir.