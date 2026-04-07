Arızayı gidermek isterken akıma kapılıp, öldü

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir işletmenin elektrik arızasını gidermeye çalışırken akıma kapılan Ahmet Park (29), hayatını kaybetti.

Olay, Sivrihisar ilçesine bağlı Kertek Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikçi Ahmet Pak, bir işletmenin elektrik arızasını onarmaya çalıştığı sırada akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Pak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ahmet Pak’ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA