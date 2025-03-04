HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Arkadaşlarıyla ava giden kişiden kötü haber! Kazara kendini vurup öldü

Arkadaşlarıyla ava giden kişiden kötü haber! Kazara kendini vurup öldü

04.03.2025 21:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de arkadaşlarıyla ava giden Ahmet Kafkas Keleş (14), atlamak istediği tel örgüye takılıp, dengesini kaybetmesi sonucu elinde bulunan pompalı tüfeğin ateş almasıyla kendini vurup, yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarıyla ava giden kişiden kötü haber! Kazara kendini vurup öldü

Olay, akşam saatlerinde Aydınpınar köyünde meydana geldi. Ahmet Kafkas Keleş, evinde bulunan pompalı tüfeği alarak arkadaşlarıyla birlikte evinin arkasında bulunan fındık bahçesine ava gitti. Fındık bahçesinin girişinde bulunan tellerden atlarken takılan Keleş, dengesini kaybetmesi sonucu yanlışlıkla elindeki tüfeğin tetiğine bastı. Keleş, tüfekten çıkan saçmaların kendisine isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Keleş'in cansız bedeni, Düzce Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Saklambaç oynayan çocuklar taşların arasında buldu! Oyuncak bebek zannettiler ama gerçek korkunçSaklambaç oynayan çocuklar taşların arasında buldu! Oyuncak bebek zannettiler ama gerçek korkunç
Kahreden olay! Karı-koca hayatını kaybetti, geriye 5 günlük bebekleri kaldıKahreden olay! Karı-koca hayatını kaybetti, geriye 5 günlük bebekleri kaldı
Anahtar Kelimeler:
Düzce ekip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Artık maske yok" diyerek duyurdu! Trump'tan ABD'yi karıştıran karar

"Artık maske yok" diyerek duyurdu! Trump'tan ABD'yi karıştıran karar

Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Hasan Arat ile ilgili olay yaratan iddialar!

Hasan Arat ile ilgili olay yaratan iddialar!

İsrail dünyaya duyurdu! 'Öldürdük'

İsrail dünyaya duyurdu! 'Öldürdük'

12 yaşındaki çocuğun mektubu cinsel tacizi ortaya çıkardı!

12 yaşındaki çocuğun mektubu cinsel tacizi ortaya çıkardı!

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.