Arkeolojiyi eğlenerek öğrendiler

40’a yakın atölyede arkeolojiyi deneyimleyerek öğrenen vatandaşlar, kendi yaptıkları ürünleri hatıra olarak yanlarında götürdü.

Birbirinden eğlenceli aktiviteler

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 8500 yıllık geçmişe sahip olan Aktopraklık Höyük Arkeopark’ta düzenlenen 4. Arkeoloji Festivali (Arkeofest’25), son gününde de vatandaşların yoğun katılımına sahne oldu. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan festivale katılan tarih meraklıları, 40’a yakın atölye çalışmasına katılarak tarihi bir yolculuğa çıkma imkanı buldu. Kent içinden ve kent dışından birçok vatandaşın büyük ilgi gösterdiği festival, 7’den 70’e her kesime hitap eden eğlenceli aktivitelerle bu yıl da iz bıraktı.

Arkeolojiyi deneyimleme fırsatı

Binlerce yıllık tarihi barındıran alanda fosil kolye yapımından deri bileklik tasarımına, tarih öncesi el matkabı deneyiminden tarih öncesi müzik aleti yapımına kadar birçok etkinliğe katılan Bursalılar, kendi yaptıkları ürünleri de hatıra olarak yanlarında götürebildi. Festivale katılanlar, kadın kooperatiflerinin el emeğiyle hazırladığı lezzetlerin tadına bakma fırsatını da yakaladı. Uzman personeller eşliğinde arkeolojik kazı yapan çocuklar, toprak altında buldukları çömlekleri büyük bir mutlulukla çıkardı.

Çömlek atölyesine yoğun ilgi

İki gün boyunca binlerce arkeoloji meraklısının ziyaret ettiği festivalde, en çok ilgi gören etkinliklerden biri de çömlek atölyesi oldu. Çarkın başına geçen çocuk ve yetişkinler, usta zanaatkarlar eşliğinde çamura elleriyle şekil verdi. Geçmişte gündelik yaşamın en önemli parçalarından olan çömleklerin nasıl yaptığını deneyimleme imkanı bulan vatandaşlar, hem eğlendi hem de öğrenme imkanı buldu. Festival, ‘Luxus’ grubunun muhteşem konseriyle sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür

Çömlekçilik mesleğinin atalarından miras kaldığını söyleyen Çömlek ustası Erdinç Tuna, "Ailece bu mesleği yaşatmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Festivale vatandaşların yoğun ilgi göstermesi de bizi mutlu etti. Ayrıca 8500 yıllık geçmişi olan Aktopraklık Höyük Arkeopark’ın tekrar Bursa’ya kazandırılması da bizleri sevindirdi. Halkla buluşmamızı sağlayan festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

