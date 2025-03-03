HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arnavutköy’de 2 tır alev alev yandı

Arnavutköy’de 2 tır alev alev yandı

03.03.2025 07:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de gece saatlerinde park halinde bulunan bir tırda yangın çıktı. Alev alev yanan tırdaki yangının hemen önünde bulunan park halindeki bir başka tıra da sirayet etmesi neticesinde iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Arnavutköy’de 2 tır alev alev yandı

Yangın, gece saat 00.00 sıralarında Arnavutköy Deliklikaya Mahallesi Deliklikaya Sanayi Sitesi içerisinde yer alan park halindeki bir tırda meydana geldi. Karton koli paketlerinin yüklü olduğu tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkması sonucu araç alev alev yanmaya başladı.

DİĞER TIRA SIÇRADI

Yangın tırın hemen önünde yer alan park halindeki başka bir tıra sirayet etti. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6f970bc9-0da3-4464-8356-15e27a0e97fd

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. ,

KULLANILAMAZ HALE GELDİLER

Polis ekipleri de tırların çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Yangında her iki tır da kullanılamaz hale geldi. Tırlarda maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1219ed51-524c-458e-8141-39ffcc5ab910

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Hastane çatısında intihar girişimiHastane çatısında intihar girişimi
Bursa'da feci kaza! 5 kişi yaralandıBursa'da feci kaza! 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Arnavutköy Tır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump konuştu, Bitcoin yeniden yükselişe geçti

ABD Başkanı Trump konuştu, Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Dilan Polat ve Engin Polat ayrılık kararı aldı! Sosyal medyadan paylaştı

Dilan Polat ve Engin Polat ayrılık kararı aldı! Sosyal medyadan paylaştı

Beyaz Saray'daki krizin ardından İngiltere'de kritik toplantı! "Avrupa acilen silahlanmalı"

Beyaz Saray'daki krizin ardından İngiltere'de kritik toplantı! "Avrupa acilen silahlanmalı"

Küçük Nazlı'nın nasıl öldüğü ortaya çıktı! Cenazede yürekler dağlandı

Küçük Nazlı'nın nasıl öldüğü ortaya çıktı! Cenazede yürekler dağlandı

110 işçiyi birden işten çıkardılar! Şantiyenin giriş çıkışını kapattılar

110 işçiyi birden işten çıkardılar! Şantiyenin giriş çıkışını kapattılar

Evin avlusunda bulundu, ilk kez kayıt altına alındı

Evin avlusunda bulundu, ilk kez kayıt altına alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.