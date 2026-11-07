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Arnavutköy'de elektrikli otomobilin devrildiği kaza kamerada: 3 yaralı

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrikli otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de elektrikli otomobilin devrildiği kaza kamerada: 3 yaralı

Kaza, saat 15.50 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Ebru D., idaresindeki 34 RJS 992 plakalı elektrikli otomobil ile seyir halindeyken Cansever Sokak'a dönmek için manevra yaptı.

Arnavutköy de elektrikli otomobilin devrildiği kaza kamerada: 3 yaralı 1

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Ebru D. ile araçta yolcu konumunda bulunan Mücevher D. ve Döndü D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmadığı ve bilinçlerinin açık olduğu öğrenilen 3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan yaşanan kaza anı saniye saniye bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy de elektrikli otomobilin devrildiği kaza kamerada: 3 yaralı 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy kaza
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